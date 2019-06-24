لو زوجك في الغربة.. 5 نصائح "علشان ميتجوزش عليكي"

قد يضطر الزوج في بعض الأحيان إلى السفر للخارج لتحسين الدخل والإنفاق على زوجته وأولاده ولكن للغربة "ضريبة"، أحيانا يشعر الزوج حال غياب زوجته برغبته في وجود "الونس"، الذى يساعده على الاستمرار، ومع غياب الزوجة يميل الرجل أحيانا إلى امرأة أخرى تكون عوضًا له عن غياب زوجته.

وفي ذلك تقول الدكتورة هالة حماد، استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية، لـ "هُن"، إن الذكريات الطيبة بين الأزواج هي الأساس في العلاقة.

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وأوضحت أن هناك بعض الأمور التي يجب على الزوجة القيام بها للحفاظ على الزوج ومنها:

الحديث معه باستمرار تليفونيًا. الاهتمام الدائم بالزوج وعدم التعامل معه أنه مجرد "بنك". أن تحرص الزوجة على الذهاب لزوجها في مختلف الإجازات إذا أمكن. الابتعاد عن الشكوى الدائمة للزوج فحينها يفضل الاستمرار في الخارج. يجب على الزوجة الاهتمام بأسرة الزوج أثناء تواجده في الغربة، فذلك يشعره بالوفاء لزوجته وخاصة عند تفكيره الزواج من أخرى فيرفض أهله ذلك.

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