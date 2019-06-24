بالصور| أنغام تطل بالأبيض في حفلها بالسعودية

لفتت المطربة أنغام الأنظار بإطلالتها، خلال إحيائها حفلها الغنائي بالمملكة العربية السعودية، مشاركة الجمهور بجانب من الفعالية، عبر خاصية "أستوري" على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألقت أنغام بفستان أبيض طويل، مزين بنقوش فضية لامعة وحزام أبيض متوسط الحجم، وتميزت أكمامه بأنها شفافة، من توقيع دار الأزياء اللبنانية honayda، مع ارتدائها دبلة الزواج، عقب أيام من أثارتها الجدل لظهورها بدونه.

وخلال الساعات الماضية، تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مواد مصورة لأنغام من الحفل، وسط مئات التعليقات المشيدة بإطلالتها.

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يذكر أن أنغام شاركت متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بصورة تجمعها بنجلها، أطلت خلالها بدون خاتم زواج.

وأطلت المطربة المصرية ونجلها بـ"تيشرتات" المنتخب المصري، لدعم الفريق الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية، المنعقدة حاليا بالقاهرة، معلقة: "شجع منتخب مصر، في 11 في الملعب لكن في وراهم ملايين".

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