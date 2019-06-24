بالصور| بحضور وليد أزارو.. نجم الزمالك يحتفل بزفافه في المغرب

احتفل لاعب الزمالك والمنتخب المغربي، حمد أحداد، مساء أمس، بزفافه على أميمة جُبران، وذلك بمسقط رأسهما في المغرب.

وتألق الثنائي في البداية بارتداء الملابس المغربية، التراثية، حيث ارتدت العروس قفطانا باللون الأخضر، وظهر الأخير، بعباءة بنفس اللون أيضًا.

كما ظهرت "أميمة" فيما بعد على ارتداء قفطان العروس الأبيض، المُزين بالتطريزات الذهبية، مع طرحة زفاف شفافة، وتاج لامع، بينما ارتدى "أحداد" بدلة سوداء أنيقة.

وحرص نجم النادي الأهلي، والمحترف المغربي، وليد أزارو على حضور الحفل، مرتدي بدلة "كاروهات" فاتحة اللون.

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يذكر إن العروس دومًا ما تحرص على التواجد مع "أحداد" بمُباريات الزمالك الهامة، حيث تواجدت خلال المُباراة النهائية ببطولة الكونفدرالية، وشاركت اللاعب الاحتفال عقب التتويج بالبطولة.

الجدير بالذكر إن "حميد" و"أزارو" مستبعدان من المشاركة مع المنتخب المغربي في كأس الأمم الأفريقية.

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