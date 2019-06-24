لصاحبات البشرة الدهنية.. مستحضرات تجميلية احذري شراءها في الطقس الحار

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، حدوث ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة، ليسود اليوم الاثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

وتعاني صاحبات البشرة الدهنية، من ارتفاع درجات الحرارة المُسبب في إفراز دهون البشرة بشكل كبير، مما يسبب سيلان المكياج، وإفساد البشرة.

فإذا كنتي من صاحبات البشرة الدهنية، إليكي 4 مواد أحذري اختيارهم عند شراء مستحضرات التجميل، حسبما ذكرهم الموقع الهندي "BOLD SKY".

مستحضرات التجميل الكريمية

حاولي اختيار مستحضرات تجميل، مائية، أو بودر، لأن البشرة الدهنية بها ما يكفي من دهون.

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المواد الكحولية:

تعد مستحضرات التجميل التي تحوي على مواد كحولية، أو روائح، واحدة من أكثر الموادة ضررًا على البشرة، بسبب امتصاصها للزيوت الطبيعية الموجودة بالبشرة، وتحفيز إنتاج الدهون.

الموجودة بها، وهذا يحفز إنتاجها للمزيد من الدهون.

المواد البترولية:

تؤثر المستحضرات التي تحوي على مواد بترولية على البشرة، لأنها تعمل على سد المسام.

المقشرات:

تتسبب المُقشرات في جفاف البشرة بسبب اعتمادها على حبوب جافة، لذا حاولي تجنبها إذا كنتي من صاحبات البشرة الدهنية.

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