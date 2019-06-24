"اليوم توفيت أمي".. دارين حداد تنعى والدتها عبر إنستجرام

نشرت الفنانة التونسية "دارين حداد"، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة تعلن بها عن وفاة والدتها اليوم الاثنين.
وأرفقت تعليقًا على الصورة قائلةً: "اليوم توفيت أمي"، معلقة: "الله يرحمها، إنا لله وإنا إليه راجعون".
وتفاعل عدد كبير من الرواد عبر صورتها، وإنهالت التعليقات عليها داعيين لها بالصبر ولوالدتها بالرحمة، والتي كانت أبرزها:"البركة فيك ربي يصبرك الله يرحمها، الله يرحمها و ينعمها ويصبرك حبيبتي على فراقها، البقاء لله".
وشاركت دارين في العديد من الأعمال المصرية منها مسلسلات "بين عالمين"، و"الأسطورة" مع النجم محمد رمضان، وياسمين صبري.
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