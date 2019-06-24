بالصور| مادونا تثير الجدل بارتداء تمثال مجسم للعذراء على أزياء مكشوفة

إطلالة جريئة، أثارت بها الفنانة العالمية مادونا، الجدل عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وظهرت النجمة الأمريكية بقلادة تحمل تمثال مجسم متوسط الحجم للعذراء مريم، وسط العديد من القلادات الذهبة اللامعة، مع ارتداء ملابس مكشوفة. وعلقت مادونا على الصورة: "سيدتي.. شكرا للسيدة العذراء المباركة.. أشكرك"، وسط تفاعل من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي. Advertisements مادونا تخرج عن صمتها وتكشف تحرش "ذئب هوليوود" بها وخلال الساعات الماضية، حصد المنشور على ما يزيد عن 188 ألف تسجيل إعجاب، وما يتجاوز الـ3 آلاف تعليق، أبرزهم: "لا يبدو عليكي تجاوز عمر الـ60"، و"يفضل ارتداء أزياء أكثر احتشاما مع تمثال العذراء"، و"لازلتي تحتفظين برونقك وأنوثتك". ​

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