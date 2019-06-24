استشاري جلدية يقدم نصائح لتفادي الإصابة بـ"حمو النيل"

من أكثر المشاكل التي تصيب الجلد ويعاني منها الأطفال والكبار وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الرطوبة هي مشكلة حمو النيل والتي تظهر على هيئة حبيبات حمراء لها رؤوس بيضاء صغيرة ويصاحبها احمرار والتهاب مؤلم يؤدي إلى حكة شديدة في مناطق الرقبة والصدر والظهر والذراعين.

قدم الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، نصائح للمواطنين عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لتفادي الإصابة من هذا المرض، في حالة ظهوره، ولخصها في نقاط التالية.

- ارتداء ملابس قطنية خفيفة والحرص عل ارتداء "فانلة" قطن تحت الملابس لتمتص العرق.

- ضرورة الاستحمام مرتين يوميا بالماء البارد وصابونة الجلسرين بالإضافة إلى التهوية المستمرة.

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- يضاف إلى ما سبق وضع "باشكير" أو فوطة كبيرة أثناء النوم لامتصاص العرق أولا بأول بالنسبة للصغار.

- ضرورة دهان الجسم يوميا مرتين أو ثلاثة، بغسول كلامينا بعد رجه جيدًا، في حال الإصابة بـ"حمو النيل"

- تناول قرص زيرتك أو تلفاست 180 مساء يوميا للكبار أما الأطفال فينصح بملعقتين من أي من الدوائين صباحا ومساءً.

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