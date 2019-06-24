- 1/3
- 2/3
- 3/3
لا ينتبه الكثيرون إلى تغير لون الأظافر، إلا أنه ينذر باحتمالية الإصابة بالأمراض، ويوضح موقع "daily medical" دلائل تلك الألوان.
وأوضح الموقع أن الأظافر التي تتمتع باللون الوردي، تدل على تمتع صاحبها بصحة جيدة، أما تغير لون الأظافر ينذر باحتمالية الإصابة بالأمراض.
بقع الأظافر البيضاء تخفي علامات خطر
اللون الأصفر
اتخاذ الأظافر للون الأصفر يشير إلى الإصابة بمشكلات في الكبد، أو الإصابة بمرض الصفراء.
اللون الأخضر
يدل على إصابة الأظافر بعدوى الفطريات، البكتيريا.
اللون البني أو الأزرق المائل للأسود
ينذر بالإصابة بسرطان الجلد، أما اللون الأسود فقد يرجع إلى تعرض الأظافر إلى كدمة قوية أو للانحصار مثلاً، وغالبا ما يتلاشى التغير اللوني من تلقاء نفسه.
وفي جميع الحالات السابقة يجب استشارة الطبيب لتحديد أسباب تغير لون الأظافر.
كانت هذه تفاصيل خبر احذر تغير لون الأظافر.. قد تكون مصابا بأمراض الكبد أو الصفراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.