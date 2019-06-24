رقصة وأغنية وزغرودة.. تامر حسني وزوجته يحتفلان بعيد ميلاد ابنتيهما

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنان تامر حسني، وزوجته المغربية بسمة بوسيل، خلال احتفالهما بعيد ميلاد ابنتيهما "تاليا" و"أمايا"، أمس.

وظهر الفنان، خلال المقطع، بإطلالة كاجوال، وتألقت زوجته بسترة سوداء "أوف شولدر" كشفت عن ذراعيها، وقدما الزوجان وصلة غناء أمام الحضور، صاحبتها وصلات رقص وتفاعل من الحضور.

وداعب تامر إحدى الحاضرات: "زغرتي" خلال الاحتفال.

كانت بسمة، شاركت متابعيها عبر خاصية "أستوري" عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عدة لقطات مصورة من حفل عيد الميلاد، دون أن تفصح عن وجهي بنتيها.

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يذكر أن تامر حسني تزوج من بسمة بوسيل عام 2012، وأنجبا 3 أبناء: "تاليا، أمايا، وآدم".

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