تصاميم غير مألوفة من "لويس فيتون" لخريف 2020 تجذب الأنظار

أطلقت شركة الأزياء الفرنسية Louis Vutton تصميماتها الرجالى لخريف 2020، والتى إستطاعت وأن تلفت أنظار كل محبى الموضة حول العالم، لما تحمله من أزياء غير مألوفة، كغيرها من دور الأزياء الشهيرة حول العالم، فإليك أبرز تصميماتهم لهذا العام، وفقاً لما ذكره موقع "Men's Journal".

واعتبر بعض محبى عالم الموضة أن هذه الأزياء المقدمة من بيت الأزياء الشهير Louis Vuitton فى هذا العام، ما هى إلا أزياء فانتزيا ظهرت لتخطف أعين الجمهور بقطعاً غير مألوفة بالنسبة لهم، لكنها قطعاً غير واقعية يمكن إرتدائها فى إطلالات الشباب المختلفة، حيث ظهرت منها البدل الرجالى الفورمال ذات الشورت الواسع التى لا علاقة لها بالأزياء الفورمال الرجالى، كما ظهرت التصميمات ذات الألوان البينك، البيبى بلو وغيرها من الدرجات التى قد يتردد الكثير من جيل الشباب قبل إرتدائها.

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كما تميزت تصميمات ربيع 2020 المقدمة من دار الأزياء Louis Vuitton، بالأزياء المطرزة بالورود، بنقشاتها ذات التطريزات والألوان المختلفة، بداية من البنطلونات، التيشرتات والشيميزات وحتى الأرواب أو الفساتين، فهل تستطيع أنت كرجل إرتداء واحدة من بين هذه القطع المقدمة لك من تصميمات Louis Vutton.

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