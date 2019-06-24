مجموعة "توم براون" تجذب الأنظار خلال أسبوع الموضة للرجال في باريس

تمكن المصمم المشهور Thom Browne برؤيته الخيالية لأزياء الرجال والعروض التى استوحاها مباشرة من "رواية لويس كارول" من متابعة هذا الموسم الخاص بأسبوع الموضة للرجال لربيع وصيف 2020، من خلال عرضه الذى قدم فيه ثوب على طراز "مارى أنطوانيت" و NFL و FC Barcelona و NBA و MLB ومسرح الباليه الأميركى، فبالنسبة لمصمم مثل Browne ، يعد هذا إنجازًا كبيرًا.

وقام راقص البالية "جيمس وايتسايد"، وهو الراقص الرئيسي في ABT، بعمل استعراض وسط عارضين الأزياء الذين كانوا يقفون مثل التماثيل، وكان يرتدى بدلة مصممة خصيصًا من نوع trompe l'oeil بشكل فستان البالية الخاص بالسيدات، بينما ارتدى عارضين Browne شورتات برمودا مع شرائط مدمجة، وكانت هناك قطع من الزهور المصنوعة من القماش فوق بدلات السراويل الصوفية المخططة والمطلية بألوان الحلوى والتى جاءت على شكل قفص، مع أقمشة من الشركة الأم لبراون Ermenegildo Zegna.

وقدمت مجموعة Marie Antoinette-on-Tom-Brady معاطف من نسيج قطنى منحنى مُحسّنة مع حشوة على غرار كرة القدم، أو جلد مشد، وهذه القطع تلفت الانتباه إلى جانب شكل كرات القدم، وأكياس دائرية، وتنورات القفص الواسعة

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ووصل المزيد من خيال المصمم إلى تقديم سترات مبطنة كبيرة الحجم مع أكمام مبالغ فيها، أو معاطف مزينة بنجم البحر وفرس البحر أو الحيتان

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وكانت هناك بعض الأجزاء المهمة من أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن الحادى والعشرين، والتى تلخصت فى شكل "مروحة باروكية" لكل من الضيوف، وسرعان ما تحول السقف الزجاجى فى École des Beaux-Arts إلى بيت يظهر عليه حرارة الشمس ما بعد الظهيرة، مما ترك الحضور يشعرون أنهم بالفعل فى أواخر القرن الثامن

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