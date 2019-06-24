الملكة إليزابيث تتألق بالأخضر الفاتح في آخر أيام سباق "رويال اسكوت"

سرقت الملكة إليزابيث، الاهتمام والأنظار، فى اليوم الأخير من سباق رويال أسكوت، للخيول، وظهرت مرتدية اللون الأخضر الفاتح، لتبدو أنيقة بشكل مميز.

وانضم إليها، ابنها الأمير أندرو، دوق يورك في موكب النقل التقليدي على طول مسار بيركشاير، والتى استضافت السباق الملكى على مدار خمسة أيام، وفقا لصحيفة الديلى ميل البريطانية.

كانت الملكة تلوح للزائرين، الذين ظهروا فى إطلالات براقة، حيث كانت الاحتفالات على وشك الانطلاق، وارتدت السيدات أزياء ملفتة وقبعات بارزة أضفت إطلالات مميزة على حضور السباق الملكى.

ولم تفوت الملكة اليزابيث، سباق واحدا من رويال اسكوت، منذ توليها العرش عام 1952، إذ ظهرت الملكة في كل اجتماع من "أسكوت" الملكي وكان لها خمسة خيول تتسابق في حدث هذا العام.

يبدأ كل يوم من أيام الحدث الملكى بالموكب الملكي، وبالتالي تعامل المتسابقين مع مجموعة كاملة من أفراد العائلة المالكة على مدار خمسة أيام.

Advertisements

وقد يهمك أيضًا: