جيجى حديد تتألق ببدلة رجالية في أسبوع الموضة الباريسي

تعتبر جيجي حديد واحدة من أكثر عارضات الأزياء الأكثر تأثيرًا على مدرج عروض الأزياء للملابس النسائية، إلا أنها ظهرت أكثر من مرة فى عروض أزياء ملابس الرجال لهذا الموسم

بعد ظهورها في عرض أزياءVersace ، ومن ثم أنهت عرض Off-White ظهرت مرة أخرى من خلال عرض أزياء Berluti لملابس ربيع وصيف 2020 الخاصة بأزياء الرجال بأسبوع الموضة بباريس، حيث كان هناك الكثير من المشاهير مثل ريكى مارتن وجونس برزر، وارتدت جيجى حديد بذلة كاملة باللون الأخضر مزينة بريش النعام مع تسريحة شعر بسيطة.

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يُفترض أن تكون أزياء Berluti من فئة LVMH التى لا تتعدى الملابس الرجالية، لكن "كريس فان أسشى" قال لموقع vogue: "هذه علامة تجارية للرجال لاشك، لكن من الجيد أيضًا أن استخدام أسلوب الإغواء.. فأحضرت أجمل الفتيات فى العالم لعرض بعض الأزياء، لأن العالم يحتاج إلى جمال".

حتى لو لم يكن هناك ما يميز ملابسه التى كان مضاف إليها ريش النعام والقمصان الحريرية المطبوعة، لكن كان هناك جمال واضح بالإضافة إلى المجموعة الجديدة الأكثر إثارة للاهتمام من المجموعة السابقة.

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خلط Van Assche مرة أخرى الخياطة مع قطع مستوحاة من الدراجات النارية لاستحضار بعض الأشكال التراثية وأسلوب الموضة الذى يعمل على تحقيقه، وتم تجسيد هذا أيضًا فى أحذية أليساندرو والحقائب لهذا الموسم

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