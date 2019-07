مجموعة ستيلا مكارتني لموسم ريزورت 2020.. شمسٌ وسُحبٌ وعواصف!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وصفت ستيلا مكارتني مجموعتها الأخيرة لموسم ريزورت 2020 بكونها "قوة الطبيعة" كوسيلة للتعبير عن جوهر علامتها التجارية المستدامة، وتعد علامة مكارتني رائدة في مجال المصادر الخضراء والتصنيع، وقالت إنها عندما تبدأ العمل على مجموعة ما، فإن أول شيء تفكر فيه هو التربة والحيوانات وكيفية معالجتها.

شيء واحد لم تركز عليه مكارتني وهو إيصال هذه الرسالة عن طريق تصاميمها، وبالنسبة لمجموعة الريزورت، قامت ببعض الأشياء، بما في ذلك إنشاء تشكيلة We Are the Weather، والتي تشمل فساتين وبنطلونات مصنوعة من القطن العضوي، ومعطف بافر خفيف الوزن وقمصان تيشرتات مع عبارات مقتبسة من الكتاب القادم لصديقها المقرب جوناثان سافران فوير We Are the Weather، وكتابًا يتناول القرارات اليومية اللازمة للحفاظ على الكوكب.

أما الطبعة الرئيسة في المجموعة فهي رسمة كارتونية مرسومة باليد للشمس، تحيط بها سحب وتخرج عاصفة من شفاهها، في حين أن عبارات مثل "إنقاذ الكوكب يبدأ من وجبة الإفطار"، "كوكبنا هو مزرعة" تمت طباعتها على الفساتين والسراويل والبدلات، وعلى أشرطة grosgrain التي تظهر على بدلات بنطلون أنيقة.

يمتد العالم الطبيعي إلى ما وراء التشكيلة وإلى أجزاء أخرى من هذه المجموعة الأنيقة، فهناك طبعة تجريدية من الخيول زينت فستانًا من القطن وقميص بلوزة؛ ومعطف فرو مزيف مغطى بطبعة جلد النمر، وفساتين مغطاة ببتلات أزهار جميلة والتي تم تطريزها يدويًا على التول، وهناك أيضًا طبعة نباتية رائعة زينت الفساتين التي أتت بأطراف الوشاح.

وتأتي المجموعة مصنوعة من مواد مستدامة كالفسكوزي والقطن العضوي والكشمير والنايلون وبولي كلوريد الفينيل.

وقالت مكارتني إنها حاولت أيضًا التفكير فيما يتعلق بالملابس اليومية التي يمكنك ارتداؤها خلال النهار والليل، فكانت النتيجة تشكيلة من الفساتين وبدلات الجمبسوت منسقة مع الحزام أو بدونه، يمكن ارتداؤها مع صنادل البلاتفورم أو أحذية رياضية، وتشمل القطع الأخرى معطف ترانش بظل كامل، ومعطفًا أرجوانيًا واسعًا، وفستانًا قصيرًا بتقليمات ذهبية.