بليك لايفلي من النّساء الأكثر أناقة بأزياء الحمل.. ودون ستايلست!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تُعدّ بليك لايفلي، من نجمات هوليوود القلائل، اللاتي ينسقن أزيائهنّ بأنفسهنّ، دون الحاجة إلى ستايليست، حيث لطالما اشتُهرت بكونها إحدى أكثر نساء هوليوود أناقة، ويمكن القول، إنّها تُصبح أكثر أناقةً في فترة الحمل.
ومع حمل الممثّلة رسميًا، بطفلها الثّالث من زوجها الممثّل، ريان رينولدز، سنشهد جولة أخرى من إطلالات الأمومة الأنيقة والجذّابة، واحتفالًا بحمل بليك الجديد، والإطلالات الرّائعة القادمة. نعرض لكِ أبرز إطلالاتها.
وتتنوعّ إطلالات النّجمة بين الفساتين، المستوحاة من الثّقافة الإغريقيّة، إلى الفساتين المنحوتة، التي تبرز بطنها المنتفخة، والفساتين المتدفّقة، التي غالبًا ما تنسّقها مع أحذية رياضيّة، أو صنادل مسطّحة، وأحيانًا مع الكعب العالي، ولا تخجل النّجمة أبدًا، من إبراز حملها على السّجّادة الحمراء.
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