مجموعةُ بلومارين لموسم ريزورت 2020.. من وحي الأيقونة جين بيركين!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - طرحت العلامة الفرنسيّة "بلومارين"، تشكيلتها الجديدة، لموسم ريزورت 2020، واختارت المديرة الإبداعيّة، آنا موليناري، أيقونة الموضة الفرنسيّة، جين بيركين، كمصدر إلهام، فأتت النتيجة، تشكيلةً جمعت بين الأنوثة النّاعمة، والأناقة اللامعة.

وشملت المجموعة، بدلات التنورة التي تمّ تحديثها بتقديمها لألوان النيون الرائجة حاليًا، وجاءت معاطف الروب بالأزرار الأماميّة، غنيّةً بتطريزات الأزهار، بأناقة مستوحاة من الستينيات، وبزرت أجواء السبعينيات في الفساتين الشّفّافة الغنيّة بالكشاكش، والأكمام المنتفخة، وبرزت الكروب توبات، ذات الأكمام القصيرة المنتفخة، والأكتاف العارية، والتي تمّ تنسيقها مع تنانير ماكسي مطابقة.

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وتمّ مزج طبعة الورود المميّزة للعلامة التجاريّة، مع طبعة الفراولة على بنطلونات الجينز، المنسّقة مع بلوزات الأورغانزا، ذات ربطات البو النّاعمة، على مستوى ياقات العنق. في حين تمّت إضافة طبعةً أخرى مميّزة من بلومارين، وهي طبعة جلد الفهد، على معطف ترانش بأطراف مزينّة بالأهداب.

وطغى طابع الأنوثة الرّومانسيّة على المجموعة، وتمّ دمج تفاصيل الدانتيل الرّقيقة، مع فساتين القميص المخطّطة، والفساتين المتدفّقة الملتفة، في حين جاءت البدلات الأنيقة والنّاعمة مزينّة ببلورات الكريستال، وجاءت بدلات الجمبسوت برّاقة لامعة، مزينّة بالترتر والخرز.