التنورة الملفوفة لإطلالة صيفية مفعمة بالأنوثة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ: تتربع التنورة الملفوفة "Wrap Skirt" على عرش الموضة في صيف 2019 لتمنح المرأة إطلالة مفعمة بالأنوثة. وأوضح خبيرة الموضة الألمانية أندريا لاكيبيرج أن التنورة الملفوفة تزدان بنقوش متنوعة هذا الصيف، مثل نقوش الكاروه ذات المظهر الكلاسيكي الأنيق ونقوش الزهور ذات الطابع الرومانسي الحالم. وأضافت لاكيبيرج أن التنورة الملفوفة تزدان أيضا بنقوش جلد الحيوانات، مثل جلد النمر أو الثعبان أو الحمار الوحشي، لتمنح المرأة إطلالة متوحشة وشرسة تعكس جرأتها وثقتها في أسلوبها. ولإطلالة أنيقة ولائقة ينبغي مراعاة ألا تكون فتحة التنورة الملفوفة عالية جدا وألا تستقر التنورة على الوسط بشكل مرتخ للغاية.

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