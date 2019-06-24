هل تحمي نظارات الشمس من الأشعة فوق البنفسجية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

قالت الرابطة المركزية لأخصائيّ البصريات الألمان إن النظارات الشمسية الداكنة توفر حماية جيدة من الإبهار، ولكنها لا تحمي بالضرورة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

وأضافت الرابطة أن النظارات الشمسية الداكنة، التي لا توفر حماية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، تعرض العين لخطر أكبر؛ نظرا لأن اللون الداكن يتسبب في اتساع الحدقة، ومن ثم ينفذ المزيد من الأشعة فوق البنفسجية إلى داخل العين.

ولتجنب هذه المخاطر، التي تهدد العين، ينبغي أن تحمل النظارة الشمسية العلامة CE والعلامة “UV400”، والتي تفيد بأن النظارة توفر حماية من الأشعة فوق البنفسجية حتى طول موجي يبلغ 400 نانومتر.