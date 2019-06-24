5 استخدامات مهمة للجرائد في المطبخ.. لا تتجاهليها

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 -

يمكن استخدام الصحف الورقية لأغراض مفيدة في المنزل قبل أن ينتهي بها المطاف إلى سلة المهملات.

فيما يلي 5 استخدامات منزلية للصحف يمكنك تجربتها على الفور، وفق ما ورد في موقع "24 الإماراتي" عن صحيفة تايمز أوف إنديا:

1- تنظيف النوافذ

هل سئمت من تنظيف النوافذ باستخدام قطعة قماش لا تفي بالغرض؟ ما عليك إلا أن تستخدم جريدة قديمة، لأن الصحف والأوراق تساعد على امتصاص الرطوبة وتلميع الزجاج بشكل مدهش.

2- أغطية للرفوف

تعمد الكثير من ربات المنازل إلى استخدام الصحف والمجلات كأغطية لرفوف المطبخ والحمام، وأرضيات خزائن المطبخ، فهي وسيلة جيدة لامتصاص الرطوبة ويمكن استبدالها دون أي تكاليف.

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3- أغطية لمنزل الحيوانات الأليفة

يمكن استخدام الصحف الورقية كأغطية لأرضيات الصناديق والأقفاص التي يتم الاحتفاظ فيها بالحيوانات الأليفة.

4- تنظيف الشواية

قم برش بضع قطرات من الماء على الجوانب الداخلية والخارجية للشواية، واستخدم جزءاً من صحيفة قديمة لإزالة الأوساخ. تتميز الصحف بمقدرتها على امتصاص الزيوت والدهون وتلميع الأسطح.

5- تغليف القطع الزجاجية

إن كنت ترغب بالاحتفاظ بمجموعة من الأدوات الزجاجية في مكان ما، يمكنك تغليفها بأوراق الصحف لحمايتها من الكسر.