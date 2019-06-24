"الست" برنامج إلكتروني بدأ بـ"العمر مجرد رقم" وينقل خبرات وتجارب نسائية

تحولت منصات "سوشيال ميديا" لساحات إعلامية يحاول من خلالها العديد من مقدمي البرامج أن يطرحوا برامجًا هادفة تتناول المشكلات الاجتماعية بشتى أنواعها مستقطبةً كل الفئات، وهو ما كان وسيلة الإعلامية "منة زنجاني" لنقل تجربتها بعد تخطيها سن الخمسين من خلال برنامج يخاطب شريحة كبرى من السيدات اللاتي تخطين هذا السن عبر برنامجها الإلكتروني" الست".

"الست" برنامج نسائي في موسمه الثاني، استهدف خلال الموسم الأول قضايا محورية تخص السيدات، ولكن دون تعمق وتوسع، وبدأ أولى حلقاته بـ"العمر مجرد رقم" ليحث السيدات على أنهن بإمكانهن فعل أي شيء دون النظر إلى أعمارهن، ليقرر في الموسم الثاني الخوض في القضايا التي تمثل شريحة كبيرة من السيدات ويفتح النيران على أبرز القضايا الهامة كالعنف ضد المرأة بشتى أنواعه ومناقشة قضايا التحرش على أرض الواقع من خلال نماذج قررن عدم الرضوخ والاستسلام أمام المتحرشين الذين يسببون الضرر والأذى النفسي لمعظم السيدات.

وقالت إسراء حسني، المسؤولة عن نشر الحلقات الخاصة بالبرنامج عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، لـ"هُن"، أن البرنامج استطاع استقطاب شريحة كبيرة من الجماهير من شتى الفئات وتخطى نسبة مشاهدته منذ بدءه في أبريل من العام الحالي، أكثر من مليون ونصف مشاهد، من خلال عرض تجارب حياتية للسيدات والتي تجد مشاركات عديدة من السيدات الأخريات، مشيرة إلى أن البرنامج يواجه الثقافة الذكورية داخل المجتمع المصري.

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ولفتت إلى أن البرنامج يقوم على أساس فتح أبواب ومحاور ورؤوس موضوعات تهم المرأة، وتدفع السيدات للمشاركة بتجاربهن، مبدية حرصها على الالتزام بقواعد المهنية المتبعة في الصحافة التلفزيونية.

واختتمت إسراء مؤكدة على أن البرنامج لم يقتصر على السيدات وحسب، بل امتد لتقديم دعم نفسي للرجال من خلال مناقشة المشكلات العديدة التي يواجهونها مع السيدات محاولين تقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم عبر رسائل البرنامج.

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