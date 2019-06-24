مجموعة راشيل زوي لريزورت 2020.. قوية ولامعة بظلال ميتاليكية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استكشفت العلامة التجارية راشيل زوي مجال الأزياء الكاجوال ضمن مجموعة موسم ريزورت 2020، وبدلًا من التأثير الطبيعي الذي غالبًا ما يطغى على تصاميم العلامة التجارية، والذي يجمع بين النمط البوهيمي والساحر من وحي الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، تطلعت المصممة إلى فن الآرت ديكو في فترة الثلاثينيات للحصول على قطع منمقة بصور ظلية هندسية، وبالرغم من ذلك كان هناك عدد قليل من القطع البوهيمية الكلاسيكية.

وأنعشت زوي تشكيلتها بألوان جديدة وأقمشة جديدة، مثل بلوزة مخملية ذهبية وسوداء اللون بقصة الكتف الواحدة، وفستان منحوت واسع على مستوى التنورة، وتصاميم مطرزة بالترتر بألوان جواهر بدلاً من الذهبي فقط.

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كما حصلت بدلات البنطلون على تحديث لامع؛ فبرزت بدلة سوداء مطرزة بالترتر والتي تميزت بأطراف بيضاء، في حين أتت سترة بلايزر قصيرة ومنسقة مع بنطلون مطابق مقلمة باللاميه باللونين الذهبي والفضي، أما سترات البلايزر الأخرى فأتت بطيات صدر مطرزة.

وتضمنت مجموعة الريزورت العديد من الأفكار المختلفة، ولكن الأفضل جاء على شكل بدلة تويد بتنورة قصيرة وبدلة نهاية منمقة بالأزهار.