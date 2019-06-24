كيندال جينر تتألق بكعب سندريلا الشفاف والتنورة الحريرية في صيف 2019

حصلت أبرز صيحات الموضة والجمال، لسنة 2019، طوال الأشهر الماضية، على موافقة كيندال جينر، فأصبحت جزءًا من إطلالاتها اليوميّة، حيث لاحظنا في الفترة مدى تمسّكها، باحتضان أحد أبرز صيحات ألوان صيف 2019، بما في ذلك أخضر النيون والبرتقاليّ.

كما حرصت جينر إلى جانب ارتدائها الإصدار الجديد من التنورة الحريريّة، بطبعة جلد الفهد، واعتمادها تسريحة الشّعر المبلّل، التي رأيناها في كلّ مكان.

أما الصّيحة التي ما زالت تحتضنها العارضة الشّابّة، فهي عبارة عن كعب "PVC" الشّفّاف، وأثبتت كيندال جينر، أنّ صيحة الكعب الشّفّاف، التي كانت سائدة في عام 2018، لم تفقد زخمها بعد، وستريدين الحصول بسرعة على زوج من هذه الأحذية الحديثة، المستوحاة من حذاء سندريلا الأيقوني.

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وتمّ تصوير جينر، في 20 يونيو/ حزيران، وهي في طريقها إلى حدث "Paint Positivity: Because Words Matte"، لمجلة تينز فوغ في نيويورك، مرتدية قميصًا واسعًا حريريًا لامعًا بأزرار أماميّة، بلون أخضر النيون، يبدو كفستان قصير، مع تنورة قصيرة ضيّقة، باللّونين، الأزرق والأخضر.

ونجح حذاؤها المميّز، في جذب انتباه المارّة، وعدسات البابارازي، وهو من توقيع المصمّمة الأردنيّة، أميرة معادي، ويتميّز بكعب الهرم، وزينة منمّقة بالكريستال في المقدّمة، وبحزام سلينغباك.

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