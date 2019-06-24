إليكِ ألوان الملابس المناسبة لبشرتك البرونزية

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

قالت مستشارة المظهر الألمانية سونيا جراو، إن ألوان الملابس المناسبة تغازل البشرة البرونزية الساحرة خلال فصل الصيف، مثل الأحمر والبرتقالي والأصفر والأخضر الزمردي والأزرق الكوبالت.

وأضافت جراو، أنه ينبغي على المرأة صاحبة البشرة الشاحبة للغاية الابتعاد عن بعض الألوان مثل البني والأخضر والبترولي وألوان الباستيل كالأصفر، وكذلك الدرجات الميتالك البراقة كالذهبي والفضي، في حين تناسبها درجات الأزرق المتوسطة والداكنة.

ويعد الأبيض من الألوان ذات الطابع الصيفي، وهو يعكس طبيعة البشرة؛ لذا فهو لا يناسب البشرة الشاحبة، بينما يناسب البشرة البرونزية.

أما درجات النيود، أي الدرجات بلون البشرة، فتناسب كل ألوان البشرة، لاسيما إذا كانت ذات لمسة وردية اللون، وهي تغازل البشرة البرونزية على وجه الخصوص.