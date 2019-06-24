بعد انقضاء شهر العسل.. وفاة العروس

توفيت أمريكية تدعى سوزان سيمونو، في ظروف غامضة، بعد عودتها بأسبوع فقط من شهر عسل قضته مع زوجها في مدينة بونتا كانا بجمهورية الدومينيكان.
وذكرت صحيفة "نيويورك بوست"، أن العروس سوزان أصبحت الضحية الرابعة لهذا المنتجع اللاتيني خلال شهر واحد، وأن جميع من توفوا قبلها كانت وفاتهم في ظروف غامضة أيضًا.
وبحسب موقع "روسيا اليوم"، عُثر على سائل في رئتي سوزان، بعد تشريح جثتها، وكان هذا هو الحال لدى ميراندا شوب فيرنر التي تبلغ من العمر 43 عامًا من ولاية بنسلفانيا والتي توفيت بنوبة قلبية، في 25 مايو الماضي، بعد تناولها الكحول في ميني بار.
كما عثر على سائل في الرئتين بجثتي كل من ناثانيل هولمز البالغة من العمر 63 عامًا، وسينا آن داي، البالغة من العمر 49 عامًا، وتوفيتا بالطريقة نفسها.
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