10 حقائق خاطئة عن الأطعمة

محمد اسماعيل - القاهرة - مصراوى:-

في وقتنا الحاضر، تنتشر عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أعداد هائلة من المقالات حول فوائد ومضار الأطعمة والمواد الغذائية بشتى أنواعها، مما يسمح للأفكار والحقائق المغلوطة بالتسلل إلى بعض المقالات، وانتشارها على نطاق واسع بين المتابعين.

ومن هذا المنطلق، أوردت صحيفة "ميرور" البريطانية 10 حقائق مغلوطة عن الأطعمة يجب عدم تصديقها، حسب ما جاء في موقع"24 الإماراتي".

1- البرتقال أفضل مصدر طبيعي لفيتامين C

تحتوي الفراولة فعلياً على فيتامين C أكثر من البرتقال، إذ تحتوي كل 100 جرام من الفراولة على 57 ميلي جرام من فيتامين C، في حين تحتوي كل 100 جرام من البرتفال على 42 ميلي جرام من فيتامين C.

2- طهي الفاكهة والخضروات يقلل من قيمتها الغذائية

الطهي يدمر بعض الفيتامينات الحساسة للحرارة مثل الفولات وفيتامين سي. وكلما طالت فترة تعرض الفاكهة أو الخضار للحرارة، زادت القيمة الغذائية التي تفقدها. ولكن في بعض الحالات، يتم زيادة الفوائد الصحية للفاكهة والخضار من خلال الطهي.

3- الإكثار من تناول الفاكهة يفسد أسنانك

الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من الحمض يمكن أن تلحق الضرر بمينا أسنانك إذا تم تناولها بشكل مفرط. ومع ذلك، فإن السكر في معظم الفواكه لن يفسد أسنانك.

4- الجزر يساعدك على الرؤية في الظلام

هذه خرافة لكن الجزر يحتوي على فيتامين (A) الذي يساهم في الحفاظ على رؤية جيدة.

5- الفاكهة العضوية هي الأكثر صحة

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هناك فرق ضئيل في التغذية بين الفاكهة العضوية وغير العضوية.

6- شرب عصير الفاكهة مغذي مثل تناول الفاكهة الكاملة

تحتوي الفاكهة الكاملة على ألياف حيوية ومواد مغذية يتم إزالتها عند عصرها.

7- الفواكه المجففة والفواكه الطازجة لها نفس القيمة الغذائية

يمكن للحرارة المستخدمة في تجفيف الفاكهة أن تقلل من كمية بعض العناصر الغذائية الحساسة للحرارة مثل فيتامين C.

8- يستغرق هضم العلكة سبع سنوات

على الرغم من أن معدتك لا تهضم العلكة بنفس الطريقة التي تهضم فيها الأطعمة الأخرى، إلا أنها لا تستغرق وقتاً طويلاً للهضم.

9- لا يجب أن تأكل الفاكهة بعد الساعة الثانية بعد الظهر

الفاكهة صحية في أي وقت من اليوم.

10- يجب أن تؤكل الفاكهة على معدة فارغة

لا يوجد دليل علمي يشير إلى آثار جانبية سلبية لتناول الفاكهة قبل الطعام أو بعده.