"لو اتخنقتي مع جوزك".. تجنبي طرح هذه الأسئلة

عادة ما تمر العلاقة الزوجية ببعض المشاكل والأمور المزعجة التي تعكر صفوها، لكن يحب التعامل بحكمة شديدة حتى تمر الأمور بسلام أو تزايد الخلافات وتراكمها بين الطرفين.

لذلك، توجد بعض الأسئلة التي يجب أن يتجنبها كلا الطرفين أثناء المشاجرة حتى لا تزيد من توتر الأمور والمشاكل، بحسب ما ذكرتها صحيفة "تايمز أوف إنديا":

أنت متأكد أنك تقول الحقيقة؟

توجيه هذا السؤال عادة ما يثير غضب الطرف الآخر، فهي تشير إلى التشكيك في مصداقية ما يقوله.

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لماذا دائمًا ترتكب الأخطاء؟

توجيه هذا السؤال يؤي إلى مزيد من المشاكل لأنه يشير بأن الطرف الآخر لم يتحمل المسئولية، ويفتعل عادة المشاكل.

لماذا لا تعترف بخطئك؟

إثارة هذا السؤال دليل على إطلاق حكم مسبق على شريك حياتك، دون أن تستمع دفاعه عن نفسه.

هل أنت أحمق؟

توجيه هذا السؤال يؤدي إلى شعور بالإهانة لدى شريك الحياة، فهو شعور سلبي، ويؤدي إلى مزيد من النفور.

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