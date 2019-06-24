"دور الزوجة".. رجاء الجدوي: "المذاكرة للأولاد ليست من واجبات الزوج"

طرح الإعلامي عمرو أديب سؤالا ضمن فقرة "إسأل مع رجاء" في حلقة برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، يقول: "هل من واجبات الزوج المذاكرة للأبناء؟"

وقالت الفنانة رجاء الجداوي، إن الزوج ليس من واجباته المذاكرة لأبنائه: "أنا شايفة إن ده دور الزوجة لأن الراجل يمكن مشغول بشغله ومعندوش مساحة من الحرية في البيت وبيفكر دايما في تاني يوم عنده اجتماع أو شغل".

وتابعت: "المرأة او الزوجة عندها قوة احتمال أكبر وقوة صبر أكبر وبتقدر تقعد حتى لو على مستوى المذاكرة وبتقعد مع الولد أو البنت مش مراقبة لكن موجودة".

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