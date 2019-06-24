طرح الإعلامي عمرو أديب سؤالا ضمن فقرة "إسأل مع رجاء" في حلقة برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، يقول: "هل من واجبات الزوج المذاكرة للأبناء؟"
وقالت الفنانة رجاء الجداوي، إن الزوج ليس من واجباته المذاكرة لأبنائه: "أنا شايفة إن ده دور الزوجة لأن الراجل يمكن مشغول بشغله ومعندوش مساحة من الحرية في البيت وبيفكر دايما في تاني يوم عنده اجتماع أو شغل".
وتابعت: "المرأة او الزوجة عندها قوة احتمال أكبر وقوة صبر أكبر وبتقدر تقعد حتى لو على مستوى المذاكرة وبتقعد مع الولد أو البنت مش مراقبة لكن موجودة".
كانت هذه تفاصيل خبر "دور الزوجة".. رجاء الجدوي: "المذاكرة للأولاد ليست من واجبات الزوج" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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