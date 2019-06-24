ردت الفنانة شهيرة، على سؤال "هل من واجبات الزوج المذاكرة للأبناء؟" والذي طرحه الإعلامي عمرو أديب، والفنانة رجاء الجداوي في فقرة "إسأل مع رجاء" في حلقة برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".
وقالت "شهيرة" إن مشاركة الآباء للأمهات في الدراسة لازمة ومهمة جدًا، وتؤثر في الحالة النفسية للأبناء، مشددة على أنه لا يجب على الآباء رفع أيديهم عن دراسة أبنائهم: "الزوج لازم يشارك والمشاركة دي مهمة جدًا خاصة في نفسية الأولاد وأن أبوهم مهتم وبيذاكر لهم لما تيجي له فرصة".
وسخرت الفنانة شهيرة، من عمرو أديب قائلة: "إنه يشيل إيده كده زيك يا عمرو على طول لا"، موضحة أن زوجها الفنان محمود ياسين، كان يأخذ كتب أبنائه معه لموقع التصوير ليذاكر فيها حتى يتمكن من شرحها لهم: "كان بياخد الكتب معاه للتصوير عشان يذاكر الدروس اللي لما يروح هيذاكرها للعيال".
كانت هذه تفاصيل خبر شهيرة عن محمود ياسين: "كان بياخد كتب الأولاد معه التصوير عشان يذاكرها" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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