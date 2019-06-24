"جوزي بيشك إني بخونه مع أبوه.. و"بيحطلي أدوية هلوسة".. أغرب قضايا الخلع في أسبوع

تتعدد أسباب الطلاق والخلع، ولم تعد قاصرة على الضرب والإهانة، مع ظهور أسباب أخرى منها شك الزوج في خيانة زوجته له مع والده وغيرها من الأسباب الغريبة، رصد "هُن"، أغرب قضايا الطلاق والخلع التي حدثت هذا الأسبوع.

"جوزي بيشك إني بخونه مع أبوه"

كانت حياة "منى. م"، 35 عامًا، مع زوجها أقرب إلى السجن لشكه الدائم في سلوكها، حتى وصل الأمر إلى الشك في سلوكها مع والده.

زواج دام لأكثر من عشر سنوات، انتهى برفع الزوجة دعوى خلع على زوجها الذي يعمل في مهنة النجارة، تحمل رقم 550 لسنة 2019 بقسم شرطة العمرانية، لاستحالة العشرة بينهما.

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أدوية الهلوسة سبب إنهاء زواج استمر 6 سنوات

بعد ست سنوات من الإهانة والعذاب، اضطرت "منى. إ" (34 عامًا)، رفع دعوى خلع ضد زوجها "مصطفى. م" (38 عامًا)، صيدلي بإحدى شركات الأدوية، لاستحالة العشرة بينهما.

تعمد الإهانة والضرب ووضع عقاقير "هلوسة" في العصير، واكتشافها مرضه النفسي سببًا في رفع دعوى خلع على زوجها.

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زوجة تطلب الخلع لإنفاقها على زوجها وعدم رغبته في العمل

وافقت "ريهام"، على الزواج من رجل يكبرها بـ 10 سنوات، لاعتقادها أنه سيتولى الإنفاق عليها، حتى اكتشفت اختلاف ذلك بعد الزواج، بعدما قرر تركه العمل للتولى الإنفاق عليه، وحين كانت تمتنع عن ذلك كان الضرب هو مصيرها.

لذلك أقدمت الزوجة على رفع دعوى خلع داخل قاعة محكمة الأسرة بمنطقة الزنانيري في الإسكندرية.

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