"بالفوطة وملاءة السرير".. أغرب إطلالات ميريام فارس قبل الأزمة

تعليق لم يمر مرور الكرام، جعل الفنانة اللبنانية، ميريام فارس، محل انتقادات، بعدما صرحت، خلال مؤتمر صحفي، على هامش حفلتها بمهرجان موازين للإيقاعات الدولية الذي تستضيفه المملكة العربية المغربية، بأنها "تقيلة على مصر".

وقالت: "كبرت فنيًا وأصبح أجرها المادي مرتفعًا بالنسبة لها" وذلك في معرض إجابتها عن سؤال حول "غيابها عن الحفلات الغنائية بمصر".

هذا الأمر دفع العديد من الفنانين والفنانات للرد، عليها بشأن تصريحاتها، مما دفعها للاعتذار فيما بعد، مُبررة بأن كلامها فهم بشكل خاطئ.

وتصدر اسم "مريام" مُحركات البحث، على مواقع الإنترنت، بشكل كبير.

ودومًا ما تلفت "فارس" الأنظار حولها بإطلالاتها الجريئة، وتسريحات شعرها غير المعتادة، ويرصد "هُن" أغرب إطلالات الفنانة اللبنانية:

بـ"ملاءة السرير":

في إطلالة جريئة، وغريبة، نشرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، صورًا من إحدى جلسات تصويرها، التي خضعت لها، على صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "ميريام" بإطلالة جريئة خلال جلسة التصوير، حيث ارتدت أزياء تشبه ملاءة السرير البيضاء، وشفافة، والتقطت الصور داخل المغسلة "لاندري" وهي محاطة بالملابس.

وكتبت الفنانة اللبنانية على الصور، "إنه حتى ليس يوم الغسيل!".

وشوم بيضاء:

شاركت الفنانة اللبنانية متابعيها، من قبل، بإطلالة غريبة وغير تقليدية، حيث نشرت صورة لها عبر "إنستجرام"، ظهرت من خلالها ببشرة سمراء ووشوم بيضاء بوجهها، بالإضافة إلى شعر أسود، في إطلالة "غجرية"، خلال فيديو كليب جديد "قومي"، قائلة: "الرفاق هم أفضل شيء".

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شعر منكوش:

عقب غياب دام ستة أشهر، بسبب تعرضها لوعكة صحية، مؤخرًا، عادت ميريام، من جديد، بلوك غريب وجريء، مرتدية ستوميك باللون الأخضر، كشف عن بطنها، مع شعر "كيرلي" كثيف، بدى وكأنه "منكوش"، مع إكسسوارات ضخمة باللون الذهبي.

وعلقت ميريام على صورتها، التي نشرتها على "إنستجرام"، قائلة: "الفترة الماضية كانت مرحلة مهمة جدًا في حياتي، كنت خائفة، بكيت، كنت أشعر بالانهيار".

وتابعت: "ووقفت مجدّدًا لأقول، استمتع بحياتك، فكل لحظة هي نعمة".

وأضافت:"أسوأ الأوقات ما هي إلا إرادة الله من أجل مصلحتك، فهو من يرشدك إلى اجتيازها، لقد عدت إلى هنا وأنا سعيد للغاية بمشاركتي في أغنيتي القادمة، التي تتألف من الكثير الحُب والعاطفة".

إطلالة بالفوطة:

ظهرت "فارس" من قبل، خلال احتفالها بيوم المرأة العالمي، بالـ "فوطة"، أثناء تواجدها في البحرين.

كما نشرت صورة لها أمام حمام السباحة، مرتدية مايوه أحمر، مع "فوطة" بيضاء، مُعلقة: "أتمنى لجميع النساء حول العالم عيد مرأة سعيد، مضيفة كوني قوية ومؤمنة بنفسك واتبعي أحلامك"، وفي خلال 3 ساعات حصدت الصورة 94 ألف إعجاب".

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