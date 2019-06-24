أعراض أنيميا البحر المتوسط

تنتشر أنيميا البحر المتوسط، بين الأطفال الرضع، وتبدأ الأعراض في الظهور بداية من عمر 3 إلى 6 أشهر، ومن أعراض أنيميا البحر الأبيض المتوسط كما ذكرها موقع "Daily Medical". أعراض المرارة.. قيء وغثيان وحمى ارتفاع حرارة الجسم يواجه الأطفال المصابون بأنيميا البحر المتوسط بارتفاع في درجة الحرارة إلى 40 درجة. فقدان الشهية من أكثر الأعراض التي تظهر على مرضى أنيميا البحر المتوسط فقدان الشهية. شحوب البشرة شحوب واصفرار الوجه تعتبر من أعراضه. ومن الأعراض الأخرى التي تظهر على مريض أنيميا البحر المتوسط عدم القدرة على النوم. Advertisements القيء المستمر. ضيق التنفس. الالتهابات المستمرة. تضخم البطن والطحال. صعوبة الرضاعة. تغير لون البول وتحوله إلى اللون الداكن. آلام في المفاصل وعظام الركبة. ​

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