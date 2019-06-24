يعاني العديد من الأشخاص بارتفاع كهرباء المخ، فهي واحدة من أكثر أمراض الجهاز العصبي، التي تحدث بسبب نقص الأكسجين، وقد يكون الأمر وراثيا، إلا إنه يُفضل معالجته على الفور، إذا ظهرت اعراضه، على المُصاب. ويرصد "هُن" أعراض كهرباء المخ: الشعور بنوبات صداع قوية. الإصابة بنوبات تشنجية، وبعض تشنجات الجسم. فرط الحركة. عدم التركيز. صعوبة الاستيعاب. Advertisements الشعور بالتعب والتقيؤ. قد يؤثر المرض على الأطفال، فيسبب أحيانًا التأثير على المشي والحركة، والنُطق. العصبية المُفرطة. ألم بأعضاء الجسم. ضعف الرؤية. ​

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