طريقة عمل الجبنة الرومي في البيت

الجبنة الرومي من أكثر الأنواع شيوعًا، ويرغب في تناولها الكثيرون، ويمكن بخطوات بسيطة تحضيرها في المنزل.

مكونات عمل الجبنة الرومي

كيلو جرام من الحليب كامل الدسم.

علبة من لبن الزبادي.

فلفل أسود (حسب الحاجة).

ثلث كأس من الماء المثلج.

ملعقة صغيرة من الملح.

حبة من البطاطس مسلوقة ومهروسة.

ملعقتان من القشطة.

طريقة تحضير الجبنة الرومي

نضع الحليب في قدر على النار، ونتركه حتى يغلي.

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نضيف لبن الزبادي، ويتم تحريكه جيدًا باتجاه معاكس، لمدة خمس دقائق.

نضيف الفلفل، والملح إلى المياه المثلجة وتحرك المكونات.

نضيف مزيج الماء المثلج إلى مزيج الحليب، ونحرك كي لا تتشكل لدينا تكتلات.

نضيف البطاطس المهروسة، ثم القشطة ونواصل التحريك.

أخذ قطعة من الشاش ثم نضع بداخلها المزيج، ونعصرها جيدًا حتى تزيل السوائل، ثم نتركه لمدة 12 ساعة مع العصر بين الوقت والآخر.

أخذ قطعة أخرى من الشاش ونغلقها، ثم نضع عليه شيئا ثقيلا، ونعصره بين حين وآخر مع تغيير الشاش كل حين حتى نتخلص من كل السوائل، وبعدها تصبح جاهزة للاستخدام.

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