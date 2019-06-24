طريقة عمل أرز المحشي

يعتبر المحشي بكل أنواعه من الوجبات الرئيسية، التي تتوفر في كل المنازل دون استثناء، فالحشوة المصرية تختلف عن الحشوة الأردنية والحشوة السورية وغيرها الكثير من الدول.

المكوّنات

3 أكواب رز حسب كمية المحشى.

ملعقة من كل من (ملح فلفل كمون بهارات زنجبيل قرفة نعناع شطة).

3 بصلات كبيرة متقطعين.

1/4 كوب زيت.

3 طماطم.

حزمة خضراء من كل من شبت وبقدونس وكسبرة.

طريقة التحضير

- تنظيف كل من الطماطم والبصل، وخلطهما مع بعضهما البعض بطريقة جيدة، وبواسطة الخلاط الكهربائي، إحضار وعاء ذي حجم مناسب، وإضافة الكمية المطلوبة من السمن، وتركها لبعض الوقت على النار، لحين قدحها جيداً.

- وضع خليط الطماطم والبصل على السمن المقدوح، وتركها لبعض الوقت، لحين وصوله لدرجة السماكة المطلوبة، وطفوّ كمية السمن على الوجه.

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- إضافة كل من الملح والبهارات على الخليط، وذلك حسب الرغبة والحاجة.

- تقليب كل المكونات بطريقة جيدة، وتركها لبعض الوقت، حتى يبرد جيداً.

- غسل كمية الرز جيداً، ومن ثم تصفيته من الماء، وضع الأرز داخل وعاء عميق، وإضافة الخلطة المجهزة مسبقاً إليه، مع مراعاة التقليب الجيد والمستمر للخليط والأرز.

- تقطيع كل من الشبت، والنعناع، والبقدونس إلى عدة قطع ذات حجم صغير.

- إضافة القطع إلى الخليط، عندما تكون الحشوة غير لامعة بالدرجة المطلوبة، يجب إضافة كمية مناسبة من السمن.

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