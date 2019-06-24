أعراض سرطان النخاع الشوكي

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أورام النخاع الشوكي، من الممكن أن تسبب أعراضا مختلفة، وذلك عندما يتورم حجمها، وقد تؤثر هذه الأورام على النخاع الشوكي، أو جذور الأعصاب، أو الأوعية الدموية، أو عظام العمود الفقري، قد تتضمن الأعراض ما يلي وفقًا لما ذكره موقع "mayo clinc".
أعراض العصب السابع
الأعراض
-ألم في الظهر، والذي غالبًا ما ينتشر إلى أجزاء أخرى من جسمك.
-ألم في مكان الورك نتيجة زيادة حجمه.
-صعوبة المشي، قد يؤدِّي أحيانًا للسقوط.
-فقدان وظيفي في المثانة أو الأمعاء.
-الشعور بكونك أقل حساسيةً للألم والحرارة والبرودة.
-ألم في الظهر ربما يزداد ليلًا.
-ضعف العضلات، والذي يمكن أن يكون طفيفًا أو حادًّا، في أجزاء مختلفة من جسمك.
-فقدان الإحساس أو ضعف العضلات، لا سيما في ذراعيك ورجليك.
يعتبر ألم الظهر من الأعراض الشائعة المصاحبة لأورام النخاع الشوكي، وقد ينتشر الألم ليصل إلى رجلك ثم قدميك أو ذراعيك، وقد يشتد مع مرور الوقت.
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وتتطور أورام النخاع الشوكي على حسب نوع الورم.
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