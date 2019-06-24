أحد أمراض المناعة الذاتية المزمنة، والتي يهاجم فيها الجهاز المناعيّ للجسم بطانة المفاصل بشكلٍ خاطئ، فيتسبّب ذلك بالتهابها، ممّا قد ينجم عنه الإصابة بتشوُّهات في العظام وتآكلها على المدى الطويل، تعرف بالروماتويد.

أعراض الروماتويد، بحسب"mayo clinic".

ألم المفاصل

يعاني بعض الأشخاص من الألم الشديد حتى في الوضع غير النشط للالتهاب، وذلك في حال سبق وتعرّض لالتهاب المفاصل الروماتويدي مُسبقاً، ونجم عن ذلك حدوث ضرر في المفاصل، أو الغضاريف، أو العظام، أو الأربطة.

جفاف العينين وإحمرارهما

يعتبر جفاف العينين وإحمرارهما من الأعراض المسببة لظهور مرض الروماتويد، حيث يؤدي زيادة حساسيتهما للضوء، وحدوث اضطراب وضبابية في الرؤية.

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احمرار المفصل

يحدث احمرار المفاصل عندما يتسبّب الالتهاب المفصليّ في تمدّد الشعيرات الدموية التي تقع في منطقة الجلد المغطّي للمفصل المتضرّر، وتُعتمد هذه الحالة على شدّة المرض.

جفاف الفم وتهيّج اللّثة

من أعراض الروماتويد جفاف الفم وتهيج اللثة وإصابتها بالعدوى، ظهور كتل صغيرة تحت سطح الجلد، في منطقة المفصل المصاب.

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