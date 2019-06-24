طريقة عمل الأرز المكسيكي

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الأرز المكسيكي من الوجبات الرائعة الخفيفة على المعدة، والتي تتميز بسهولة تحضيرها، وإليكم طريقة أعداده:
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المقادير
2 كوب أرز بسمتي
بصلة كبيرة مفرومة ناعم
طماطم مفرومة
ربع كوب زيت ذرة
3 فص ثوم
ملعقة وربع صيرة ملح
قرن فلفل حار
ربع ملعقة فلفل أسود
ملعقة صغيرة بابريكا
ربع ملعقة صغيرة شطة مجروشة
3 ملاعق معجون طماطم
ثلاثة أكواب مرقة دجاج أو ماء
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طريقة التحضير
- أغسلي الأرز، ثم ننقعه مدة لا تقل عن 10 دقائق.
- في أناء على النار، أضيفي البصل ثم الثوم ثم الفلفل، مع التقليب ليصبح ذهبي اللون.
- أضيفي الأرز على نار قوية مع التقليب المستمر لتغطي بالزيت والبصل.
- أضيفي الطماطم، الفلفل الحار، الملح، الفلفل الأسود، البابريكا، الشطة، معجون الطماطم، والمرقة، مع التقليب ليختلط.
- أتركي الأرز ليغلي على نار قوية لمدة دقيقة، غطى الأناء واتركيه يطهى على نار هادئه حوالى 20 دقيقة، حتى تمام النضج.
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