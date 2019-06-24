طريقة عمل الأرز المكسيكي

الأرز المكسيكي من الوجبات الرائعة الخفيفة على المعدة، والتي تتميز بسهولة تحضيرها، وإليكم طريقة أعداده:

طريقة تحضير كفتة بانيه

المقادير

2 كوب أرز بسمتي

بصلة كبيرة مفرومة ناعم

طماطم مفرومة

ربع كوب زيت ذرة

3 فص ثوم

ملعقة وربع صيرة ملح

قرن فلفل حار

ربع ملعقة فلفل أسود

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ملعقة صغيرة بابريكا

ربع ملعقة صغيرة شطة مجروشة

3 ملاعق معجون طماطم

ثلاثة أكواب مرقة دجاج أو ماء

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طريقة التحضير

- أغسلي الأرز، ثم ننقعه مدة لا تقل عن 10 دقائق.

- في أناء على النار، أضيفي البصل ثم الثوم ثم الفلفل، مع التقليب ليصبح ذهبي اللون.

- أضيفي الأرز على نار قوية مع التقليب المستمر لتغطي بالزيت والبصل.

- أضيفي الطماطم، الفلفل الحار، الملح، الفلفل الأسود، البابريكا، الشطة، معجون الطماطم، والمرقة، مع التقليب ليختلط.

- أتركي الأرز ليغلي على نار قوية لمدة دقيقة، غطى الأناء واتركيه يطهى على نار هادئه حوالى 20 دقيقة، حتى تمام النضج.

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