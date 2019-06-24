خبز هش ويختلف في طريقة عملة عن الخبز العادي، تعتمد طريقة عمل الخبز الفلاحي في الأساس على طريقة العجن، فالمكونات سهلة جداً ولكن العجن هو سر نجاح الخبز الفلاحي.

طريقة عمل العيش الفلاحي

المقادير

نصف كيلو دقيق

نصف ملعقة ملح.

ملعقة سكر.

ملعقة خميرة فورية.

ماء دافىء للعجن

طريقة التحضير

- نضع المقادير الجافة الدقيق والملح والسكر والخميرة، وتقلب جيداً ثم نضيف الماء تدريجياً ولكن العجينة هنا مختلفة لأننا نريد أن نحصل على عجينة تلتصق فى اليد وتكون شبه سائلة ومطاطية، ونحاول أن نعجنها بالطريقة المعرفة بعجين الفلاحى أى نمطّ العجين ونقلبه لمدة عشر دقائق تقريباً ثم نتركه ليخمر.

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- نرش على سطح العجين دقيق، ونغمس أيدينا فى الدقيق حتى لا تلتصق العجينة، ونقطعها إلى أربعة أجزاء ونفرد كل جزء دائرة قطرها حوالي 20 سم، على ظهر صينية مرشوش عليها دقيق أيضاً لانها عجينة حساسة.

- نستخدم موس مخصص للطبخ، أو ممكن نتركه كما هو ثم يخمر حوالى عشر دقائق.

- الفرن يكون مسخن مسبقاً وعلى درجة حرارة 140، ويترك الخبز فيه تقريباً 20 دقيقة حتى يأخذ اللون الذهبى في الفواصل .

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