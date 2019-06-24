حالة من الصدمة، تملكت "ميرفت.إ"، عقب اكتشافها خيانة زوجها داخل شقتهما بالصدفة، قررت أن تنهي علاقتها به على الفور، وحررت محضرا برقم 5681 قسم الأميرية، مطالبة بالحصول على كل حقوقها الشرعية والقانونية.
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زواج تقليدي استمر لمدة 9 سنوات بين ميرفت صاحبة الـ39 عامًا ومصطفى صاحب الـ49 عامًا، الذي يعمل في أحد محال الملابس، وكانا يسكنان في شقة منفصلة عن أسرته، وبعد وفاة والده انتقلا للمكوث بمنزل العائلة في منطقة "الأميرية".
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إهانات متكررة تعرضت لها الزوجة، فتروي "ميرفت" لـ"هُن"، تفاصيل ما حدث قائلة: "بعد 3 أشهر من زواجنا وجدته ينهال علي بالضرب المبرح الذي أدى لكسر يدي اليمنى وإحدى أرجلي وأخد تليفونى عشان متصلش بأهلى".
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فوجئت الزوجة الثلاثينية، بعدم القدرة على تحمل إهانة زوجها لها، وعند أخذها قرار الطلاق اكتشفت حملها، عقب محاولات عديدة من أهلها بالحفاظ على زواجها.
كان "السب والضرب"، أسلوب المعاملة المتبع معها من أشقاء زوجها: "إخوات جوزي كانوا بيضربوني وبياخدوا عيالي مني وهما اللي بيصرفوا على البيت علشان هما مش بيخلفوا".
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وتابعت، ذات يوم قامت إحدى أشقائه بضربها وإهانتها في وجود زوجها، وفرت إلى قسم الشرطة لتحرير محضر ضدها، ولكنها قد أصيبت بجروح بالغة، فقامت بإبلاغ أهلها، وتوجهوا إلى قسم الشرطة وتم تحرير تقرير طبى من المستشفى، وتم عرض زوجها على النيابة، وتم الحكم علىه بشهر حبس، طبقًا للمحضر الصادر من القسم مرفقًا بالتقرير الطبى.
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واختتمت الزوجة المكلومة، أنها تنقلت بين أروقة المحاكم لرفع دعوي "طلاق للضرر" بمساعدة شقيقى الذى يعمل محاميا، وحكمت المحكمة بإصدار الحكم لصالحى بتطليقى منه.
كانت هذه تفاصيل خبر ميرفت في دعوى طلاق: "إخوات جوزى بياخدوا عيالي منى عشان بيصرفوا على البيت" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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