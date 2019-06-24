يزيد الخصوبة ويتوفر بهذه الأطعمة.. إليكم فوائد فيتامين "A"

محمد اسماعيل - القاهرة - مصراوى:-

فيتامين "A" مهم لوظائف الجسم الحيوية، فهو لا يحمي العيون فقط، وإنما يدعم صحة العظام والمناعة ويحمي من الالتهابات.

وإليك أهم فوائد فيتامين "A" ومصادره الغذائية، حسب ما جاء في موقع "24 الإماراتي":

- حصول الجسم على احتياجاته من فيتامين "A" يحمي من تشكّل الحصى في المثانة والمسالك البولية.

- يعتبر من المغذيات الضرورية لخصوبة الرجل والمرأة.

- له دور أساسي في عملية الإبصار، وإرسال الإشارات البصرية للدماغ، ويهدد نقصه بإضعاف الرؤية.

- تفيد أدلة علمية بأن نقص فيتامين "A" من عوامل ضعف المناعة.

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- له دور في شفاء الجسم من الالتهابات، وتنقية الخلايا من آثار عمليات الأكسدة السامة.

- مغذي ضروري لبشرة صحية، ويرتبط نقصه بزيادة حب الشباب.

- يساعد على وقاية الجلد من السرطان، ويحمي البشرة من أضرار أشعة الشمس.

- من عوامل نمو العظام بطريقة صحية أن يحصل الجسم على احتياجاته من فيتامين "A".

- تشير تقارير طبية بأن فيتامين "A" يساعد على خفض الكولسترول المرتفع بالدم.

أين يوجد فيتامين "A"؟

الفواكه والخضروات الصفراء والبرتقالية من أفضل مصادر فيتامين "A" الغذائية، وخاصة البطاطا الحلوة، والجزر، والفلفل البرتقالي والأصفر، والقرع. كما يوجد أيضاَ في البيض والحليب ومنتجاته والبروكلي.