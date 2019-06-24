محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:
"وحش الجيلا" هو أحد أنواع السحالي التي تستخدم في مساعدة الأطباء على علاج داء السكري، وهو يأكل 3 وجبات سنويًا فقط، مع ذلك فإن مستوى السكر داخل جسم هذا الوحش يبقى مستقرًا.
عندما درس العلماء سم هذه الزواحف وجدوا أنه يحتوي على مركب يتحكم بضغط الدم، ما ساعدهم على صناعة عقار يقوم على إنتاج الأنسولين وخسارة الوزن أيضًا.
ويستخدم العلماء سم الحيوانات لعلاج العديد من الأمراض بشكل كبير، وبعد مرور ملايين السنين على تطور الحيوانات، أصبحت السموم التي تنتجها أجسام الحيوانات أداة بيوكيميائية فعالة- وفق ما نشره موقع "Cnbc".
إذ أن السم الموجود في شقائق النعمان يمكنه منع الالتهابات، ما يجعله مفيدًا في علاج الأمراض المرتبطة بجهاز المناعة في جسم الإنسان مثل "التصلب المتعدد"، وعلى النقيض من بعض العقارات الأخرى والتي ينحصر دورها على دعم جهاز المناعة فقط.
فهناك سم القواقع المخروطية الذي يساعد على علاج بعض الآلام المزمنة دون آثار جانبية، وأيضًا سم عقرب "مطارد الموت" والذي يعتبر من أخطر أنواع العقارب على الإطلاق ويستخدم في تحديد بعض أنواع الخلايا السرطانية.
والذي يسهل على الجراحين تمييزها عن الخلايا غير المصابة واستئصالها، تصنيع 6 عقارات من خلال هذا السم التي تستخدم حاليا في الولايات المتحدة. ومن بين 100 ألف حيوان يوجد نحو 15% منها ينتج السم إلا أن العلماء لم يكتشفوا سوى 2% منها.
وبما أن الإنسان أباد نحو 60% من الحياة البرية خلال السنوات الـ50 السابقة، فإن فرص خسارة تلك المصادر في ارتفاع متزايد.
كانت هذه تفاصيل خبر يأكل 3 وجبات سنويا.. تعرف على "وحش الجيلا" الذي يُستخدم سمه لعلاج السكري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.