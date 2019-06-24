سكر آمن.. أفكار لتحضير حلويات دون قلق السمنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

تسعى الكثير من السيدات إلى تنظيم الوجبات اليومية وتحضير طعام صحي بأفضل صورة ممكنة، لكن لا تستطيع الكثيرات التخلي عن السكريات تمامًا، والابتعاد عن الحلوى.

ولا ترغب الكثيرات الابتعاد تمامًا عن تناول الحلويات، وهنا يقدم موقع "camillestyles " أفكارًا عملية لتحضير الحلوى بطريقة مختلفة والابتعاد عن السكر المكرر.

1- كيكة الشوكولاتة

المكونات:

- كوب من الكاكاو غير المحلى.

- ملعقة من البيكنج صودا.

- نصف ملعقة من الملح.

_2 بيضة كبيرة.

- كوب من الشوكولاتة الغامقة "فادج".

- كوب من الكراميل النباتي.

الخطوات:

نسخن الفرن على درجة حرارة 170 درجة، في طبق جانبي نخلط الدقيق مع الكاكاو والبيكنج صودا والفانيليا، ثم البيض ثم ندمج جميع المكونات سويًا.

نقسم العجينة بالتساوي، ونضع نصفها في صينية مدهونة بزيت جوز الهند، ثم نضعها في الفرن حتى النضج.

بعد إخراج الكيك من الفرن، نتركها تبرد قليلا، ثم نقسمها إلى نصفين ونضع طبقة من الشوكولاتة على كل طبقة، بعدها نضع الطبقتين فوق بعضهما البعض مع توزيع الكراميل، ونتركها في الفريزر لمدة ساعة كاملة.

2- تارت التوت

المكونات:

- 2 ملعقة كبيرة عسل ويمكن مزج ملعقة من العسل مع سكر جوز الهند.

- نصف كوب زبدة صفراء.

- كوب دقيق.

- فانيليا.

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- ملح.

- بيكنج باودر.

- ملعقة زبادي.

- توت طازج

الطريقة:

نضع نصف كمية التوت في قدر مع ملعقتين من العسل وقليل من النشا، وتوضع على نار هادئة حتى تذوب، ثم نضيف نصف الكمية المتبقية ونتركها جانبًا.

نخلط الدقيق مع العسل والبيكنج بودر والسكر والملح، والزبادي والزبدة، ثم نخرم العجين بالشوكة، نسويها في الفرن على درجة حرارة 180، حوالي 20 دقيقة. بعد التسوية، نتركها تبرد قليلًا ثم نضع التوت.

3- كب كيك ليمون دون فرن:

المكونات

- مكسرات "جوز" مجروش.

- جوز هند.

- ملح.

_كريمة خفق.

- زبادي جوز هند.

- عسل.

- عصير ليمون.

الطريقة:

نخلط كريمة الخفق مع زبادي جوز الهند والعسل، باستخدام المضرب الكهربائي.

نضيف عصير الليمون ثم نخفق مرة ثانية

نضعها في قوالب الكب كيك، ثم نتركها في الفريزر لمدة ساعة، ثم نزينها بالكريم شانتيه مع الفاكهة.