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على الرغم من تربع المرأة العربية والأجنبية على العديد من المناصب السيادية، والسياسية، إلا أن تبقى فطرتهن، مشاعرهن الجياشة، مسيطرة على العديد منهن، حتى خلال أدائهن للعمل.
واليوم، شهدت المُباراة التي جمعت بين منتخبي إنجلترا، والكاميرون، في إطار دور الـ16 ببطولة كأس العالم للسيدات المقامة حاليًا في فرنسا، موقفا غير معتاد، من قِبل إحدى لاعبات الكاميرون، بعدما قامت بالبكاء خلال المُباراة، ما أدى لتوقفها لبعض الوقت.
وذلك بعدما قرر حكم اللقاء إلغاء هدف للمنتخب الكاميروني، عقب اللجوء إلى تقنية VAR، الأمر الذي دفع اللاعبات للبكاء، والتوقف عن اللعب.
وتفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الأمر، حيث علق أحد الرواد: "دايمًا بتحصل حاجات ومواقف غريبة"، وأضاف الأخير: "حوار العياط ده جامد"، في حين ردت إحدى الرواد قائلة: "مالناش غير المطبخ والله".
يذكر أن المُباراة انتهت بفوز منتخب إنجلترا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.
كانت هذه تفاصيل خبر "مالناش غير المطبخ".. لاعبة الكاميرون تبكي بسبب إلغاء هدف في مونديال السيدات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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