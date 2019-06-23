بالصور| "لا للختان".. ندوة لـ"القومي للمرأة" في الغربية

نظم فرع المجلس القومي للمرأة في الغربية، اليوم، بالتعاون مع شركاء التنمية، ندوة بعنوان "لا الختان" في مقره، بمشاركة 228 من الرجال والنساء.

جاء ذلك بحضور الدكتور صفاء مرعي، مقرر الفرع، واللواء ممدوح هجرس، سكرتير عام مساعد محافظة الغربية نائبا عن اللواء مهندس هشام السعيد، محافظ الغربية، وأحمد الوكيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة وممثلي مديريات الصحة والتربية والتعليم، بحضور ممثلي المجلس القومي للأمومة والطفولة.

Advertisements

جاء ذلك في إطار الحملة التوعوية التي أطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة بعنوان "شهر بدور" بجميع محافظات الجمهورية.

​