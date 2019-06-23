- 1/2
- 2/2
نظم فرع المجلس القومي للمرأة في الغربية، اليوم، بالتعاون مع شركاء التنمية، ندوة بعنوان "لا الختان" في مقره، بمشاركة 228 من الرجال والنساء.
جاء ذلك بحضور الدكتور صفاء مرعي، مقرر الفرع، واللواء ممدوح هجرس، سكرتير عام مساعد محافظة الغربية نائبا عن اللواء مهندس هشام السعيد، محافظ الغربية، وأحمد الوكيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة وممثلي مديريات الصحة والتربية والتعليم، بحضور ممثلي المجلس القومي للأمومة والطفولة.
جاء ذلك في إطار الحملة التوعوية التي أطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة بعنوان "شهر بدور" بجميع محافظات الجمهورية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| "لا للختان".. ندوة لـ"القومي للمرأة" في الغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.