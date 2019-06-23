بالفيديو| وصفة العناية بالبشرة بمعجون الأسنان: "لن تكلفكِ جنيها واحدا"

قدمت الإعلامية سناء منصور، وصفة للعناية بالبشرة غير مكلفة ماديا، وذلك باستخدام معجون الأسنان، حيث طلبت من المشاهدات إحضار فرشاة أسنان "ناعمة"، لتستخدم في مسح الأنف من الخارج، لعلاج الرؤوس السوداء.
وأضافت خلال تقديمها برنامج "السفيرة عزيزة"، عبر شاشة "dmc"، أنه يُجرى استخادم الفرشاة لمدة دقيقة، كلما تواجدت الحبوب السوداء في محيط الأنف، مشيرةً إلى أنها لن تكلف مستخدمتها جنيهًا واحدًا، كما أنها طريقة غير مؤلمة لعلاج الحبوب السوداء.
ولفتت، إلى أن هذه الطريقة يمكن أن تستخدم لعلاج الحبوب السوداء بأي بشرة، واصفةً إياها بـ"الطريقة الساحرة".
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