أيّ أحذية تناسب الفساتين الصيفية القصيرة هذا الموسم؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعد الفساتين الصيفية، إحدى أفضل القطع المريحة والمنعشة والأنيقة، في موسم الصيف، إلا أن معرفة الأحذية التي يمكنك تنسيقها بسهولة، مع الفستان، ليس بالأمر السهل؛ فتنسيقها مع صنادل "الثونغ" ستجعل مظهرك "كاجوال"، بشكلٍ مبالغٍ فيه، أمّا الكعب فسيدمر الراحة، التي يمنحك إياها الفستان الصيفي.

هنا نقدم لك 6 أنماطٍ من الأحذية، يمكنك انتعالها مع تلك الفساتين طوال الصيف..

أحذية رياضية كلاسيكية

لإضفاء طابعٍ رياضيٍ كاجوال، نسقّي فستانكِ الصيفي مع أحذية رياضية كلاسيكية بيضاء؛ فالأحذية الرياضية تتناسق بطريقة أو بأخرى، مع أكثر الفساتين أنثوية، ولا تُضفي هذه الأحذية لمسةً غير متوقعة على فستانك الجميل فقط، ولكنها مريحةٌ أيضًا.

بوت الكاحل الأبيض

الأبيض يجعل كل شيء يبدو صيفيًا، وللحصول على إطلالةٍ أنيقةٍ وعصرية، نسقّي فستانكِ الصيفي القصير، مع أحذية بوت الكاحل البيضاء، وهو النمط المفضّل لدى كل من كيندال جينر، و بيلا حديد.

بوت الكاحل الأسود

أضيفي لمسة بوهيهمية، لأي فستانٍ صيفي من خلال تنسيقه مع حذاء بوت الكاحل الأسود، والذي سيجعلُ زيّكِ الصيفي أكثر أناقة.

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الصنادل الفضّية

الصنادل الفضّية هي الخيار المثالي من الأحذية، لجعل الفستان محور التركيز الرئيسي في إطلالتك؛ فالصندل الفضّي اللامع هو محايدٌ بما يكفي، لتنسيقه مع أي فستان، وهو ممتعٌ بما يكفي لتجنب الشعور بالملل.

صنادل النيود

لإبراز فستانكِ الصيفي المميز؛ فإن الصنادل بظلال النيود، هي أفضلُ خيارٍ لك، اختاري زوجًا بالكعب العالي، إذا كان زيّكِ يحتاج إلى إضافة بعض الطول، أو الصنادل المسطحة المريحة، ومن المزايا الأخرى لهذا الخيار من الصنادل، هو كونها تخلقُ الوهم وتجعلُ ساقيكِ تبدوانِ أكثر طولاً.

صنادل مسطحة ملونة

على الرغم من أن الصنادل النيود، تشكل زوجًا مثاليًا مع أي فستان، إلا أن تغييرها بزوجٍ من الصنادل المشرقة، يمكنُ أن يغيّر إطلالتكِ بالكامل، ويُعطيكِ مظهرًا صيفيًا مشرقًا.