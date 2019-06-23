الحذاء الرياضي يزيّن أقدام النجمات على السجادة الحمراء

بعد أن بات الحذاء الرياضي الصديق المفضل للصبايا ومدوّنات الموضة، ها هو يصل بشعبيته الى مستويات جديدة، حيث أصبحت تزيّن إطلالات النجمات على السجادة الحمراء وفي المناسبات الهامة، فقد أطلقت النجمات صيحة عملية للغاية في عالم الموضة، وهي الأحذية الرياضية مع الفساتين المميزة، متيحةً لك فرصة الحصول على الراحة والأناقة في الوقت عين

الحذاء الرياضي

بعض من الشهيرات لا يتحملن انتعال الكعوب العالية، ليس لوقت طويل، فقد استبدلنها بالأحذية الرياضية على السجادة الحمراء وفي إطلالاتهن الهامة. ولاقت بعذهن الكثير من الانتقادات عندما نسقن حذاء رياضي مع فستان كوتور ولكنهن على ما يبدو لا يكترثن للأمر، فيفضلن راحتهن على كل النقد اللاذع، وفتحن الباب للكثر من النجمات اللواتي لا يسعهن تحمل الكعب العالي مثلها، ليقمن بالمثل، فاكتظت السجادة الحمراء بالنجمات اللواتي وجدن الأحذية الرياضية، حليف ناجح لهن.

الحذاء الرياضي

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لم تتوقف هذه الصيحة على سن الشهيرات، فقد تبنينها وبدون عصريات ومرحات وأنيقات في آن. من هنا، اخترنا لك حفنة من الأحذية الرياضية الرائعة التي قد تكون حليفتك في مناسباتك في الصيف.

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