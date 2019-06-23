"اللون الودري" حليف للأزياء الرجالية في عرض "ديور"

يستمر صعود ديور المثير للإعجاب تحت إشراف "كيم جونز" مع مجموعة ربيع / صيف 2020 لملابس الرجال، بالتعاون مع النحات التشكيلى "دانييل أرشام" والذى ظهرت أعماله على مدرج عرض الأزياء، كما تعاونت "ديور" أيضًا مع مجموعة حقائب السفر "RIMOWA" والتى ظهرت كقطع مع الملابس الرجالية التى قدمت بشكلٍ مُذهل.

كانت الألوان كلها توحي بالاسترخاء والهدوء، حيث قام بيت أزياء "ديور" بالاعتماد على قطع الأحجار الكريستالية التى تستخدم فى جلسات اليوجا فى ديكورات المدرج الخاص بهم، والذى جعله يبدو باللون الوردى لتظهر بشكل بارز مع ألوان الملابس التى اعتمدت على درجات الباستيل الناعمة مثل الوردى والبنفسجى والأخضر ودرجات البيج، بجانب مجموعة أخرى زاهية جاءت باللون الأزرق والبرتقالى.

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تركز هذه المجموعة على مجموعة من المعاطف غير المقيدة وبنطلونات شاحبة اللون، وهى إشارة إلى الزى الشخصى لـ "دانيل أرشام" نفسه، في حين أن سلسلة "أرشام" التى حملت اسم "فيوتشر ريليك" ألهمت المجموعة كثيرًا، وكانت أرضيات العرض تعتمد على الألوان الترابية.

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وكانت هناك أحزمة طويلة جاءت، وملابس تبدو وكأنها مصنوعة من البلاستيك، كما أن شعار "Oblique" كان بارزًا بوضوح فى المجموعة، مما يعزز من الأناقة مع الشكل الشبابى، وظهرت معظم المجموعات مع قبعات السفارى والأوشحة العريضة التى يتم ارتدائها للحماية من الشمس، وظهرت أيضًا ملابس التريكو المشدودة على الجلد والقمصان الشفافة قصيرة الأكمام

كما وكانت هناك طباعات مختلفة مع السترات الجلدية وملحقاتها مثل الأوشحة، ووشاح ديور الفاخر وكانت المنسوجات الفاخرة تتكون من بذلات جلد التمساح والقمصان الحريرية، بينما ظهرت السترات المزدوجة من القمصان والسراويل فى المجموعة بشكل واضح.

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