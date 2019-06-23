نصائح طبية للوقاية من نزلات البرد في الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي:
يعتبر برد الصيف من الأمراض المزعجة التي تصيب الإنسان، بسبب التغيرات التي يتعرض لها الجسم عند الانتقال من مكان حار إلى مكان به تيار هواء بارد فجأة، وتؤثر تلك الحالة على نشاط الإنسان العام، خلال شهور الصيف، وتمنعه من ممارسة حياته بصورة طبيعية.
قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة ومدير مركز الحساسية والمناعة بمعهد المصل واللقاح، إن فرص الإصابة بنزلات البرد تزداد خلال الصيف، بسبب اختلاف درجات الحرارة خاصة في حال المكوث في مكان شديد الحرارة والتعرق فيه، ثم التوجه بشكل مباشر إلى مكان به تيارات هواء باردة سواء أكانت هذه التيارات بسبب المكيف أو المروحة.
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