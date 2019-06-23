الصيف يزيد من حصوات الكلى.. كيف تتجنب الإصابة بها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

في الوقت الذي يتناول فيه الناس المثلجات والمشروبات الباردة لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة، يرى الأطباء أن فصل الصيف يرتبط بشكل وثيق بزيادة الحصوات في الكلى.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، فإن الإصابة بحصوات الكلى تشهد زيادة في البلاد ذات الطقس الدافئ، لافتة إلى أن التغيير المناخي والاحتباس الحراري أثر بشكل مباشر على انتشار المرض.

وبالرغم من وجود علاقة بين ارتفاع درجات الحرارة ومخاطر الإصابة بحصى الكلى، إلا أن تفسير تلك الظاهرة ليس واضحًا حتى الآن. وأكدت "واشنطن بوست"، أن نصف مليون شخص، يبحثون عن علاج حصوات الكلى في غرف الطوارئ كل عام، في فصل الصيف.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن أعداد المرضى زادت خلال العقود الثلاث الماضية.

وتتشكل الحصوات عندما ترتكز بعض المواد الكيميائية في البول وتشكل بلورات تنمو لتصبح جزيئات أكبر (حصوات) تتحرك من خلال المسالك البولية.

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وفي حال علقت "الحصوة" في مجرى البول ومنعته فقد يصبح الأمر مؤلمًا وخطيرًا.

معظم الحصوات تتكون من الكالسيوم أو الأكسالات أو الفوسفور، وبعضها يشبه فيه حجمه قطع مكعبات صغيرة الحجم.

وتتمثل مخاطر حصوات الكلى في منع البول بسبب قلة السوائل في الجسم وبالتالي عدم إذابة الأملاح البولية.

وينصح الأطباء بشرب السوائل بغزارة، لتقليل مخاطر تشكل الحصوات. محذرين من السمنة لأنها تعد أحد الأسباب المباشرة في تشكيل الحصوات.

ينصح الأطباء بزيادة نسب شرب المياه في الصيف، حتى يساعد في تفتيت الحصوات بالكلى، فضلا عن تجنب بعض الأطعمة، مثل المكسرات والبنجر والشاب والشوكولاتة التي تتمتع بتركيز عالي من الأكسالات التي تؤدي إلى تكوين الحصوات.